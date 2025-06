LIVE Italia-Spagna Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | in palio il primo posto nel girone

Benvenuti alla diretta live dell’attesissimo match tra Italia e Spagna, decisivo per il primo posto nel girone A degli Europei Under 21 2025. In scena alla City Arena di Trnava, i nostri giovani azzurri si sfidano contro una temibile rivale, con la posta in palio alta: la leadership del girone. Solo una vittoria consegnerà loro il prestigioso primato. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprire insieme il destino di questa sfida cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la terza ed ultima giornata del gruppo A degli Europei under 21 tra Italia e Spagna. Alla City Arena di Trnava (Slovacchia) gli azzurrini si giocano la vittoria del girone contro la corazzata iberica. Soltanto in caso di vittoria gli uomini di coach Nunziata si aggiudicherebbero il round robin. Il mister della nazionale under 21, archiviata la qualificazione ai quarti grazie ai successi su Romania e Slovacchia, potrebbe far rifiatare qualche pedina dell'11 titolare senza però snaturare l'ossatura.

