LIVE Italia-Spagna Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | calcio d’inizio alle 21.00 in palio il primato nel girone

Stasera, alle 21:00, scende in campo una sfida che promette emozioni intense: Italia contro Spagna negli Europei U21 2025. Con il primato nel girone in palio, ogni minuto sarĂ decisivo per conquistare la vetta e avvicinarsi alla qualificazione. Restate con noi per vivere in diretta tutte le emozioni di questa partita cruciale, aggiornadovi in tempo reale su azioni, goal e colpi di scena. Cliccate qui per non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:46 Ultimo appuntamento della fase a girone per gli azzurrini di Nunziata, che sfidano una delle favoritissime alla vittoria finale. 20:42 Rieccoci amici di OA Sport. Poco meno di venti minuti al calcio d’inizio. 20:03 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Spagna. Stilate le formazioni ufficiali con un ampissimo turnover da entrambi i lati. FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA (4-3-2-1): Zacchi; Turicchia, Coppola, Ghilardi, Kayode; Bianco, Guarino, Doumbia; Fazzini, Pisilli; Ambrosino. Allenatore: Nunziata. SPAGNA (4-2-3-1): Cunat; Garcia, Herzog, Rafa Marin, Pubill; Pablo Marin, Jauregizar; Rodriguez, Moleiro, Moro; Fernandez Jaen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: calcio d’inizio alle 21.00, in palio il primato nel girone

