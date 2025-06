LIVE Italia-Spagna 1-1 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | prime sostituzioni di Nunziata

Segui con noi l'emozionante sfida tra Italia e Spagna agli Europei Under 21 2025, un match ricco di tensione e colpi di scena. Le sostituzioni di Nunziata, i momenti di stanchezza e le strategie in campo rendono questa partita imperdibile. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni emozione insieme a noi, perché ogni secondo conta in questa battaglia che potrebbe decidere il destino dei giovani talenti europei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neppure un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74?- Sostituzioni Italia. Fuori Ambrosino e Fazzini, entrano in campo Gnonto e Casadei. 73?- Crampi per Pubill. Entrano in campo i medici spagnoli. 72?- Contropiede gestito male da Ambrosino e Pisilli. Poteva nascere una buona occasione. 71?- Un pizzico di stanchezza ora sui volti di alcuni azzurrini. E’ il momento di operare qualche cambio. 70?- Buona chiusura di Coppola, che si rifugia in corner. 69?- Seppur con qualche difficoltĂ gli iberici riescono a sventare la minaccia. 68?- Impreciso il rinvio di testa di Garcia. Corner per gli azzurri. 68?- Stop a seguire di Fazzini, che viene steso da Pubill. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 1-1, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: prime sostituzioni di Nunziata

In questa notizia si parla di: italia - diretta - sostituzioni - spagna

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

- Il processo di selezione degli assistenti di lingua italiana all’estero, chiuso il 7 marzo scorso, entra ora nella fase di assegnazione dei posti disponibili per gli aspiranti assistenti italiani. Le assegnazioni e le s Vai su Facebook

Nations League, Italia-Germania 1-2: delusione azzurra, rimonta tedesca con Kleindienst e Goretzka - Italia-Germania 1-2, Tonali: “Dobbiamo tirare su la testa, la partita non è finita stasera” (video); Spagna - Inghilterra (2-1) Europei 2024; FINALE Italia-Spagna 0-1: il gol di Fortuny ai supplementari decide la semifinale.

Diretta Live Italia-Spagna Europei Under21 terza giornata gironi: termina a reti bianche il primo tempo - Diretta Live della sfida interessante tra Italia e Spagna, valevole per l'ultima giornata dei gironi di qualificazione. Segnala sport.virgilio.it

Diretta Spagna-Italia Under 21: segui la partita degli Europei di oggi - Gli Azzurrini di Nunziata si giocano il primo posto all'ultima partita del gruppo A contro gli spagnoli, già sicuri della qualificazione ai quarti di finale del torneo ... msn.com scrive