LIVE Italia-Spagna 1-1 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | azzurrini gagliardi ma non basta per il primato del girone

Il duello tra Italia e Spagna under 21 si è concluso con un emozionante pareggio 1-1, lasciando gli Azzurrini ancora in corsa ma senza il primato del girone. Una partita intensa, ricca di passione e di occasioni, che testimonia la crescita di una giovane squadra pronta a sfidare il futuro. Restate con noi: domani scopriremo le avversarie per i quarti di finale, tra sorprese e grandi sfide europee.

Domani Italia e Spagna conosceranno il nome delle rispettive avversarie per i quarti di finale, molto probabilmente Germania ed Inghilterra. Match spavaldo degli uomini di Nunziata, che non riescono però ad agguantare la vetta del gruppo A. Botta e risposta Rodriguez-Pisilli e partita gradevole nonostante il maxi turnover operato da entrambi gli allenatori.