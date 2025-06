LIVE Italia-Spagna 0-1 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | Rodriguez firma il vantaggio iberico

Benvenuti alla nostra diretta live degli Europei Under 21: Italia-Spagna, un match che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese. Al momento, la squadra iberica si trova in vantaggio grazie a una rete di Rodriguez al 53’. Seguite con noi ogni azione e aggiornamento per non perdere nemmeno un istante di questa sfida intensa e appassionante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53- Gol Spagna. Voragine nel centrocampo azzurro, con Doumbia che perde di vista l’avversario Moleiro. Quest’ultimo serve Raul Moro sull’out destro, cross arretrato per Rodriguez, che non ha problemi nel superare Zacchi. 53?- Errore in impostazione di Coppola, che regala la rimessa laterale agli avversari. 51?- Vola via in curva la conclusione di Garcia. 50?- Grande intervento di Ghilardi, che anticipa Roberto allontanando la sfera in corner. 48?- Diversi falli all’altezza del cerchio di centrocampo. Per ora si continua seguendo lo spartito della seconda metà del primo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-1, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Rodriguez firma il vantaggio iberico

In questa notizia si parla di: spagna - diretta - rodriguez - italia

LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: la nuova direttiva tecnica cambierà le carte in tavola? - Il Gran Premio di Spagna 2025 si preannuncia scoppiettante! Con la nuova direttiva tecnica in arrivo, le squadre dovranno rivedere le loro strategie e adattarsi a un contesto di gare sempre più competitivo.

#SpagnaItalia Ore 21 in diretta su Rai 2 #U21EURO #Under21 #Azzurrini #VivoAzzurro Vai su Facebook

Diretta Spagna-Italia Under 21: segui la partita degli Europei di oggi; Italia-Spagna LIVE: Ambrosino e Pisilli dal 1'; Europei U21: in campo Spagna-Italia, si decide chi vince il girone. Segui la diretta - Spagna-Italia, la cronaca testuale.

Europei U21: in campo Spagna-Italia, si decide chi vince il girone. Segui la diretta - 1): Cugnat; Pubill, Rafa Marin, Herzog, Garcia; Jaureguizar, Marin; Moro, Moleiro, Jesus Rodriguez; Roberto Fernandez. Si legge su msn.com

Diretta Spagna-Italia Under 21: segui la partita degli Europei di oggi - Dopo aver battuto Romania e Slovacchia, l'Italia U21 di Carmine Nunziata è pronta per rimettersi in gioco e conquistare il primo posto nel girone A degli Europei di categoria. Lo riporta msn.com