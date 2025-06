LIVE Italia-Spagna 0-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | avvio di marca iberica

Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Spagna agli Europei Under 21 2025, un duello ricco di tensione e colpi di scena. La partita si sta delineando come un testa a testa avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. Resta aggiornato per non perdere nemmeno un momento di questa battaglia cruciale, perché ogni secondo potrebbe riservare sorprese decisive. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere l’adrenalina del match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27?- Tiro da dimenticare da parte di Pablo Marin. 25?- Italia che ha preso coraggio e continua a guadagnare campo. 23?- Fazzini evita Pubill e ci prova dai 25 metri. Conclusione purtroppo centrale con Cunat che respinge di pugno. 21?- Fraseggio avanzante interessante dell’Italia, con gli spagnoli che si rifugiano in rimessa laterale. 19?- Finora azzurrini impalpabili. Nessuna grande occasione anche per gli iberici, che però continuano a giocare nella nostra metà campo. 17?- Errore di Doumbia, che poi trattiene Fernandez rischiando il cartellino giallo. 15?- Italia che prova ad abbozzare il pressing nella metà campo avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: avvio di marca iberica

In questa notizia si parla di: italia - diretta - spagna - europei

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Italia - Spagna agli Europei Under 21 2025 Martedì 17 giugno Italia - Spagna (Trnava, ore 21:00) Diretta Rai 2 Dopo le 2 vittorie, Romania e Slovacchia , gli azzurrini gia' qualificati si giocano il 1° posto con la Spagna . Interessante vedere se c'e' ancora un div Vai su X

TUTTI PRONTI PER IL TIFOSincro Roller e Sincro Elite scenderanno in pista oggi pomeriggio per rappresentare l'Italia ai Campionati Europei Show & Precision 2025 a Saragozza-Spagna Inizio gara ore 16:35 LINK DIRETTA STREAMING: Vai su Facebook

Diretta Spagna-Italia Under 21: segui la partita degli Europei di oggi; Italia-Spagna 0-0 LIVE: ci prova Fazzini da fuori; Europei U21: in campo Spagna-Italia, si decide chi vince il girone. Segui la diretta - Spagna-Italia, la cronaca testuale.

Diretta Live Italia-Spagna Europei Under21 terza giornata gironi: la squadra di Nunziata vuole il primo posto - Diretta Live della sfida interessante tra Italia e Spagna, valevole per l'ultima giornata dei gironi di qualificazione. Come scrive sport.virgilio.it

Diretta Spagna-Italia Under 21: segui la partita degli Europei di oggi - Gli Azzurrini di Nunziata si giocano il primo posto all'ultima partita del gruppo A contro gli spagnoli, già sicuri della qualificazione ai quarti di finale del torneo ... Riporta corrieredellosport.it