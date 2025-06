LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | trionfa Widar davanti ad un super Lorenzo Finn

Benvenuti alla live di oggi del Giro d'Italia NextGen 2025! Un'emozionante tappa che ha visto il trionfo di Widar davanti a un super Lorenzo Finn, con la corsa ancora completamente aperta in classifica generale. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi prenderĂ la maglia rosa domani. La sfida continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 Grazie per averci seguito in questa appassionante terza tappa, appuntamento a domani. 15.25 In classifica generale guida Jarno Widar, nuova Maglia Rosa, con soli 7” di margine su Lorenzo Finn: tutto ancora apertissimo. 15.23 Hanno deluso oggi Philipsen e Nordaghen, giunti in coppia a 36”. Bene invece Filippo Turconi, nono a 45”. 15.22 La conferma l’ha data anche Widar, che sta gareggiando tra gli under 23, ma ha giĂ il passo di un professionista: il belga a breve potrĂ giocarsi le gare che contano con i vari Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa Widar davanti ad un super Lorenzo Finn

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - giro - italia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Follow live the award ceremony of the Stage Winner and the Official Jerseys of the Giro d’Italia 2025! Segui in diretta le premiazioni del Vincitore di Tappa e delle Maglia Ufficiali del Giro d’Italia 2025! Vai su Facebook

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventunesima Tappa Vai su X

VIDEO: LIVE Giro Next Gen 2025: la diretta della terza tappa; Segui in diretta la Tappa 1 del Giro Next Gen 2025; LIVE! Ultimo duello Pogacar-Vingegaard prima del Tour, ultimo giorno per Bardet.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 3^ tappa a Heiden (oggi martedì 17 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica e streaming video tv oggi martedì 17 giugno: orario, percorso e vincitore 3^ tappa Aarau Heiden. Segnala ilsussidiario.net

Il Giro d’Italia Next Gen fa tappa a Saronno: attenzione a viabilità e divieti - Lunedì 16 giugno il passaggio della carovana ciclistica stravolgerà la circolazione: strade chiuse, rampe autostradali bloccate e modifiche ai trasporti pubblici. Si legge su laprovinciadivarese.it