LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ripreso Nordaghen benissimo Finn

Entra nel vivo della tappa di oggi del Giro d'Italia NextGen 2025, con aggiornamenti live e immagini esclusive. Nordaghen si fa vedere ancora bene, mentre Finn si prepara a dare battaglia. La corsa è accesa, con azioni mozzafiato e sorpassi emozionanti. Resta sintonizzato per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida, perché ogni secondo potrebbe fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Continua a seguire con noi, perché...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 15.11 Riesce a rientrare anche Turconi, sono nove al comando con due italiani. Finn è secondo e sembra addirittura in posizione di sparo. 15.10 Nordaghen viene raggiunto dal gruppo degli inseguitori. 15.09 Dal gruppo di Finn perde contatto Turconi. 15.08 Gran lavoro di Tuckwell in favore di Finn. 15.07 Quattro chilometri all’arrivo, vediamo se qualcuno dei rivali proverĂ a reagire. 15.06 Non riesce a guadagnare troppo il norvegese, una decina di secondi per lui. 15.05 Non sono lontani gli inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ripreso Nordaghen, benissimo Finn

