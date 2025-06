LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | primo duello tra Finn e Widar sul Passo del Maniva

Benvenuti alla diretta live del Giro d’Italia NextGen 2025! Oggi ci attende una tappa emozionante, con 144 km tra Albese con Cassano e il suggestivo Passo del Maniva. Il primo duello tra Finn e Widar sul tratto più impegnativo promette scintille e potrebbe ridefinire la classifica generale. Rimanete con noi per seguire ogni momento di questa sfida avvincente, cliccando su "Aggiorna" per gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa del Giro d’Italia NextGen 2025. Oggi in programma una delle frazioni più importanti di questa edizione: 144 chilometri con partenza da Albese con Cassano ed arrivo al Passo del Maniva. Primo arrivo in salita, primo confronto determinante tra i big in chiave classifica generale. Dopo un tratto pianeggiante iniziale il primo GPM di giornata è il Passo dei Tre Termini (8,1 chilometri al 5,9%), che anticipa l’ascesa conclusiva: 10,1 chilometri al 7,4% di pendenza media. Salita vera, ci sarà scontro diretto tra gli scalatori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: primo duello tra Finn e Widar sul Passo del Maniva



