LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | possibile duello tra Finn e Widar sul Passo del Maniva

Benvenuti alla diretta live della terza tappa del Giro d’Italia NextGen 2025! Oggi, tra le sfide più emozionanti di questa edizione, i giovani talenti si sfideranno sui 144 km da Albese con Cassano al maestoso Passo del Maniva. Un duello epico tra Finn e Widar potrebbe decidere le sorti della classifica generale. Restate con noi per seguire ogni momento di questa corsa avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa del Giro d’Italia NextGen 2025. Oggi in programma una delle frazioni più importanti di questa edizione: 144 chilometri con partenza da Albese con Cassano ed arrivo al Passo del Maniva. Primo arrivo in salita, primo confronto determinante tra i big in chiave classifica generale. Dopo un tratto pianeggiante iniziale il primo GPM di giornata è il Passo dei Tre Termini (8,1 chilometri al 5,9%), che anticipa l’ascesa conclusiva: 10,1 chilometri al 7,4% di pendenza media. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: possibile duello tra Finn e Widar sul Passo del Maniva

In questa notizia si parla di: diretta - giro - tappa - italia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Follow live the award ceremony of the Stage Winner and the Official Jerseys of the Giro d’Italia 2025! Segui in diretta le premiazioni del Vincitore di Tappa e delle Maglia Ufficiali del Giro d’Italia 2025! Vai su Facebook

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventunesima Tappa Vai su X

Segui in diretta la Tappa 1 del Giro Next Gen 2025; VIDEO: LIVE Giro Next Gen 2025: la diretta della seconda tappa; Giro d'Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa Biella-Champoluc. Del Toro in maglia rosa.

Il Giro d’Italia Next Gen fa tappa a Saronno: attenzione a viabilità e divieti - Lunedì 16 giugno il passaggio della carovana ciclistica stravolgerà la circolazione: strade chiuse, rampe autostradali bloccate e modifiche ai trasporti pubblici. laprovinciadivarese.it scrive

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Olav Kooij vince la 21^ tappa, Simon Yates trionfa in rosa (1 giugno) - Diretta Giro d’Italia 2025, classifica: giornata perfetta per la Visma, che vince la 21^ tappa con Olav Kooij e la corsa rosa con Simon Yates. Segnala ilsussidiario.net