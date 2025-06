LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | iniziano gli scatti c’è Finn

Segui in diretta l'emozionante tappa odierna del Giro d'Italia NextGen 2025, con scatti mozzafiato e sorpassi al cardiopalma. Gli ultimi chilometri sono pieni di tensione: gli inseguitori si avvicinano, mentre Finn guida il gruppo con determinazione. Resta con noi per scoprire chi conquisterà la vittoria e come si delineeranno le future stelle del ciclismo internazionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 15.05 Non sono lontani gli inseguitori. 15.04 È la Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies a rispondere con Finn che chiede il supporto di Luke Tuckwell. 15.03 Arriva lo scatto di Nordaghen, questa volta non risponde Widar. 15.02 Occhio anche allo sloveno Omrzel. 15.01 6 chilometri al traguardo, sono rimasti in otto davanti. Lorenzo Finn che gestisce la situazione, al momento in tranquillità . 15.00 Nel gruppetto davanti in casa Italia presenti Lorenzo Finn, Simone Gualdi e Filippo Turconi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziano gli scatti, c’è Finn

In questa notizia si parla di: diretta - giro - tappa - italia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Follow live the award ceremony of the Stage Winner and the Official Jerseys of the Giro d’Italia 2025! Segui in diretta le premiazioni del Vincitore di Tappa e delle Maglia Ufficiali del Giro d’Italia 2025! Vai su Facebook

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventunesima Tappa Vai su X

VIDEO: LIVE Giro Next Gen 2025: la diretta della terza tappa; Segui in diretta la Tappa 1 del Giro Next Gen 2025; Giro d'Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa Biella-Champoluc. Del Toro in maglia rosa.

Il Giro d’Italia Next Gen fa tappa a Saronno: attenzione a viabilità e divieti - Lunedì 16 giugno il passaggio della carovana ciclistica stravolgerà la circolazione: strade chiuse, rampe autostradali bloccate e modifiche ai trasporti pubblici. Come scrive laprovinciadivarese.it

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Olav Kooij vince la 21^ tappa, Simon Yates trionfa in rosa (1 giugno) - Diretta Giro d’Italia 2025, classifica: giornata perfetta per la Visma, che vince la 21^ tappa con Olav Kooij e la corsa rosa con Simon Yates. Riporta ilsussidiario.net