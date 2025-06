LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto in attesa del Passo Maniva

Benvenuti alla diretta live della terza tappa di oggi, un momento emozionante del Giro d’Italia NextGen 2025. I corridori sono ormai in gara, pronti ad affrontare il passo Maniva e le sfide che attendono nel finale. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi sarà il protagonista di questa avvincente giornata di ciclismo. Restate con noi, perché l’azione sta per entrare nel vivo!

I corridori hanno appena scollinato sul GPM di Passo dei Tre Termini, la prima ascesa odierna. A passare per primo in Maglia Azzurra Matisse Van Kerckhove (Team Visma Lease a Bike Development). 14.02 Plotone che è compatto quando mancano 45 chilometri al traguardo. 14.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa del Giro d'Italia NextGen 2025. Oggi in programma una delle frazioni più importanti di questa edizione: 144 chilometri con partenza da Albese con Cassano ed arrivo al Passo del Maniva.

