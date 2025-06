LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | attesa sfida in salita tra Finn e Widar

Benvenuti alla diretta live del Giro d’Italia NextGen 2025! La corsa si infiamma con un'epica sfida in salita tra Finn e Widar, mentre le squadre aumentano ritmo e tensione. A soli 20 chilometri dall'arrivo, il suspense cresce: chi trionferà nella battaglia finale? Rimanete sintonizzati per non perdere neanche un secondo di questa emozionante tappa, perché il grande spettacolo è appena iniziato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 14.40 Adesso altissima l’andatura della Visma Lease a Bike Development. Si fa sul serio. 14.38 Aumenta la velocità e la tensione nel plotone. 14.36 Tutte le varie squadre stanno portando avanti i propri capitani, poi sarà scontro diretto. 14.33 20 chilometri all’arrivo, a breve la salita. 14.30 Occhio anche alla Lidl-Trek con la maglia bianca Albert Withen Philipsen. 14.28 Nella prima parte del plotone sono schierate tutte le squadre dei big. Visma, Lotto, Bora. 14.25 Attesa tutta per la salita conclusiva, non ci saranno attacchi in questa parte di gara, gestita dalla Visma in chiave Nordhagen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attesa sfida in salita tra Finn e Widar

