LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Quinn Simmons piazza il colpo decisivo ad Heiden

Il Giro di Svizzera 2025 entra nel vivo con un emozionante colpo di scena nella tappa odierna. Quinn Simmons ha sorpreso tutti, piazzando l’attacco decisivo ad Heiden! Rimani con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e scopri chi si propone come possibile vincitore di questa entusiasmante corsa. La battaglia continua, e tu non puoi perdere neanche un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 17.06 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.05 Questa invece la classifica generale: 1 – GRÉGOIRE Romain GFC 11:26:01 – 2 – VAUQUELIN Kévin ARK 0:25 – 3 – LEMMEN Bart TVL 0:27 – 4 – ALAPHILIPPE Julian TUD 0:27 – 5 – O’CONNOR Ben JAY 1:18 – 6 – GROßSCHARTNER Felix UAD 1:18 – 7 – KÄMNA Lennard LTK 1:18 – 8 – CASTRILLO Pablo MOV 1:18 – 9?8 BARTA Will MOV 1:37 – 10?10 FORTUNATO Lorenzo XAT 1:37 – 17.03 Questa la classifica finale della terza tappa: 1 SIMMONS Quinn Lidl – Trek 4:39:42 2 ALMEIDA João UAE Team Emirates – XRG 0:18 3 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 0:18 4 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 0:18 5 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:18 6 CHRISTEN Jan UAE Team Emirates – XRG 0:18 7 CHRISTEN Fabio Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Quinn Simmons piazza il colpo decisivo ad Heiden

