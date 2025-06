LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Quinn Simmons in testa il gruppo lo controlla

Segui live la tappa di oggi della Svizzera 2025, dove Quinn Simmons guida il gruppo con una fuga impressionante. Le emozioni si infiammano: l’azione si fa dura e ogni secondo conta. Resta aggiornato su tutte le svolte della corsa e scopri come evolveranno le strategie dei campioni. La corsa è appena iniziata, e ogni passo può decidere il destino del Giro NextGen. Non perdere nemmeno un momento!

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 16.42 Hirshi aumenta il ritmo in gruppo. 16.40 Si ricomincia a salire verso il Büriswilen. 16.36 L'american scollina in testa. 16.35 45? di vantaggio per Simmons. 16.32 Se ne va lo statunitense. 16.29 20 chilometri alla conclusione. 16.28 Attacca Quinn Simmons. 16.27 Il gruppo vede i fuggitivi, è iniziata la salita. 16.24 La salita di 5.2 km presenta una pendenza media del 6,2%. 16.21 Tra meno di 3 chilometri si inizierà la scalata del Knolhusen. 16.18 I quattro fuggitivi: Simone Battistella (EF Education-EasyPost), Emiel Verstrynge (Alpecin Deceuninck), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Brent Van Moear (Lotto).

