LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini ancora in fuga gruppo vicino

Resta con noi per vivere l’emozione in tempo reale della tappa di oggi al Giro di Svizzera 2025. Quattro uomini sono ancora in fuga, mentre il gruppo si avvicina rapidamente. Chi riuscirà a conquistare la vittoria? Segui la diretta e scopri ogni dettaglio di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 16.09 Si avvicina il gruppo, ora a 1’20”. 16.06 Si staccando Peters e Walker, rimangono in quattro davanti. 16.03 Max Walker anticipa Samuele Battistella nello Sprint Intermedio. 16.00 Sei i fuggitivi: Quinn Simmons (Lidl-Trek), Max Walker e Samuele Battistella (EF Education – EasyPost), Brent Van Moer (Lotto), Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Emiel Verstrynge (Alpecin – Deceuninck). 15.56 Ci avviciniamo allo Sprint di Hundwill. 15.53 2 minuti il ritardo di Geraint Thomas dal gruppo. 15.50 50 chilometri alla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro uomini ancora in fuga, gruppo vicino

