LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in sei al comando Il gruppo insegue a 2’35

Segui in diretta la tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025, con il gruppo in corsa e i battistrada ancora in fuga. Alle 15:31, Stefan Kung guida il plotone con la maglia gialla, mentre gli inseguimenti si intensificano. Resta sintonizzato per aggiornamenti in tempo reale e scopri chi conquisterà questa emozionante frazione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 15.31 Stefan Kung guida il gruppo maglia gialla. 15:28 Il vantaggio dei battistrada, al momento. è di 2’35”. 15:25 Al momento guidano la corsa: Quinn Simmons (Lidl-Trek), il britannico Max Walker e Samuele Battistella (EF Education – EasyPost), il belga Brent Van Moer (Lotto), il francese Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale Team), il belga Emiel Verstrynge (Alpecin – Deceuninck). 15:22 La velocità media aggiornata è di 42,8 kmh. 15:19 Mancano 70 chilometri. alla fine. 15:18 Il gruppo si avvicina allo sprint intermedio di Magdenau. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in sei al comando. Il gruppo insegue a 2’35”

In questa notizia si parla di: diretta - giro - gruppo - svizzera

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

GIRO NEX GEN. LUCA FRATICELLI E LORENZO MONTANARI NEL PRIMO GRUPPO: LA FUGA DI LORENZO. TOMMASO BAMBAGIONI FORA LA RUOTA POSTERIORE A CINQUE CHILOMETRI DALLA FINE. JONATHAN VERVENNE VINCE SOLITARIO E Vai su Facebook

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Seconda Tappa; Giro di Svizzera femminile: Gstaad-Oberkirch, dove vedere in diretta tv e streaming la 2ª tappa (13 Giugno); Un Anno Fa... Giro di Svizzera 2024, Alberto Bettiol nuova Maglia Gialla: Sono felice. Oggi non potevo fare meglio di così, Nys ha meritato di vincere.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 3^ tappa a Heiden (oggi martedì 17 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica e streaming video tv oggi martedì 17 giugno: orario, percorso e vincitore 3^ tappa Aarau Heiden. Secondo ilsussidiario.net

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Seconda Tappa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com