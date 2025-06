LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in sei al comando della corsa

Benvenuti alla nostra live aggiornata sulla tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025! Sei atleti sono attualmente in testa, e la corsa si fa sempre più avvincente. Rimanete con noi per seguire ogni svolta, ogni sorpasso e ogni emozione di questa spettacolare gara, che promette colpi di scena fino all'ultimo chilometro. Non perdete nemmeno un secondo: cliccate qui per gli aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 14:04 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Svizzera 2025, la Aarau-Heiden di 195,6 chilometri. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Svizzera 2025. La corsa a tappe elvetica, giunta quest’anno alla sua 88esima edizione, è da sempre un test in vista delle fatiche del Tour de France. Le sue otto tappe rappresentano un livello di difficoltà sempre crescente e si concluderanno con la dura cronometro finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in sei al comando della corsa

In questa notizia si parla di: diretta - giro - svizzera - tappa

