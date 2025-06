LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in sei al comando della corsa Gruppo a 2’25

Segui in tempo reale l'emozionante tappa del Giro di Svizzera 2025, dove sei al centro dell'azione con i favoriti e le svolte decisive. Mentre i ciclisti affrontano gli ultimi 75 km, la corsa si infiamma: aumentano le distanze, cadute e strategie si susseguono. Resta con noi per aggiornamenti continui e scopri chi trionferà in questa tappa cruciale. La suspense è alle stelle — non perdere neanche un attimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 15:09 Siamo a 75 chilometri dal traguardo. 15:07 Aumenta a 2’25” il margine dei sei al comando. 15:04 Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) è rientrato in gruppo. 15:03 Si alza l’andatura, il gruppo si allunga. 15:00 Caduta anche per l’elvetico Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team). 14:57 Da registrare, in gruppo, la caduta del belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) 14:54 Il vantaggio dei sei battistrada è ora di 2’10”. 14:51 Come si risolverĂ la frazione odierna? Qualcuno dei big si muoverĂ nel finale? 14:48 La Groupama – FDJ e la Tudor Pro Cycling Team dettano l’andatura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in sei al comando della corsa. Gruppo a 2’25”

