LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in sei al comando della corsa Gruppo a 2’20

Segui in diretta l’azione della tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025, con i protagonisti al comando e le emozioni che si intensificano. I corridori sfidano salite e discese, mentre il gruppo si complica con cadute e strategie. Resta con noi per scoprire come si svilupperà questa spettacolare corsa, perché ogni secondo può cambiare il corso della gara. Non perdere neanche un battito!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 15:04 Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) è rientrato in gruppo. 15:03 Si alza l’andatura, il gruppo si allunga. 15:00 Caduta anche per l’elvetico Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team). 14:57 Da registrare, in gruppo, la caduta del belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) 14:54 Il vantaggio dei sei battistrada è ora di 2’10”. 14:51 Come si risolverà la frazione odierna? Qualcuno dei big si muoverà nel finale? 14:48 La Groupama – FDJ e la Tudor Pro Cycling Team dettano l’andatura. 14:45 Silvan Dillier della Alpecin – Deceuninck ha partecipato a nove edizioni del Tour de Suisse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in sei al comando della corsa. Gruppo a 2’20”

In questa notizia si parla di: gruppo - diretta - giro - svizzera

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fasi decisive, tutti i migliori in testa al gruppo - Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Siamo alle fasi decisive con i migliori ciclisti in testa al gruppo.

Vincenzo Albanese vince la seconda tappa del Giro di Svizzera. Vai su Facebook

Giro di Svizzera femminile: Gstaad-Oberkirch, dove vedere in diretta tv e streaming la 2ª tappa (13 Giugno); DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Seconda Tappa; Germania prima nel gruppo A: 1-1 con la Svizzera.

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Streaming video tv: 3^ tappa a Heiden (oggi martedì 17 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica e streaming video tv oggi martedì 17 giugno: orario, percorso e vincitore 3^ tappa Aarau Heiden. Scrive ilsussidiario.net

Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica/ Romain Gregoire ha vinto la 1^ tappa, è maglia gialla! (15 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: vittoria di Romain Gregoire che sull'ultima discesa prende il largo e regola Vauquelin e Alaphilippe. Come scrive ilsussidiario.net