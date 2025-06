LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in sei al comando della corsa Gruppo a 1’30

Segui in diretta la tappa odierna del Giro di Svizzera 2025, con il gruppo al comando e l’azione che si intensifica ogni minuto. Con aggiornamenti in tempo reale, ti guiderò attraverso sorpassi, fughe e strategie che stanno plasmando questa emozionante giornata di ciclismo. Preparati a vivere ogni istante: il traguardo si avvicina, e le emozioni sono alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO NEXTGEN DALLE 14.00 14:39 Lo statunitense Quinn Simons della Lidl-Trek ha vinto l’edizione 2025 dei campionati nazionali statunitensi. 14:36 La differenza tra fuggitivi e gruppo sta aumentando. 14:33 Mancano 100 chilometri al traguardo. 14:31 Il gap tra fuggitivi e gruppo è di 45”. 14:28 La velocità media aggiornata è di 42,1 kmh. 14:25 La Groupama-FDJ sta tirando il gruppo. 14:22 Sono stati già percorsi 792 metri di dislivello sui 2999 in programma. 14:19 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 1’25”. 14:16 Emiel Verstrynge (Alpecin – Deceuninck) è il corridore meglio piazzato in classifica generale tra i sei in fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in sei al comando della corsa. Gruppo a 1’30”

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c'è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

