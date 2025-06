LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | frazione mossa e arrivo per grimpeur

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta live della terza tappa del Giro di Svizzera 2025, un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo. La corsa elvetica, alla sua 88ª edizione, si conferma una sfida ardua e affascinante, preparando i protagonisti alle grandi imprese del Tour de France. Seguite con noi gli sviluppi di oggi, tra frazioni movimentate e attimi di alta tensione, perché ogni secondo conta in questa battaglia adrenalineica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Svizzera 2025. La corsa a tappe elvetica, giunta quest’anno alla sua 88esima edizione, è da sempre un test in vista delle fatiche del Tour de France. Le sue otto tappe rappresentano un livello di difficoltĂ sempre crescente e si concluderanno con la dura cronometro finale. La frazione disputata ieri è stata conquistata da Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) che è stato il piĂą abile di tutti nella volata sull’arrivo di Schwarzsee. Il corridore campano ha così ottenuto la sua prima vittoria in carriera nel World Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e arrivo per grimpeur

In questa notizia si parla di: diretta - giro - svizzera - tappa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini subito in fuga - Vai su X

Vincenzo Albanese vince la seconda tappa del Giro di Svizzera. Vai su Facebook

Dove seguire in TV e Streaming il Giro di Svizzera 2025? Diretta su Discovery+ ed Eurosport; LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: a Schwarzsee sprint vincente di Vincenzo Albanese.; DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA/ Vincenzo Albanese ha vinto la 2^ tappa! (oggi 16 giugno).

DIRETTA Giro di Svizzera 2025 LIVE, Seconda Tappa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA/ Vincenzo Albanese ha vinto la 2^ tappa! (oggi 16 giugno) - Diretta Giro di Svizzera 2025, classifica: Vincenzo Albanese vincitore della 2^ tappa Aarau- Come scrive ilsussidiario.net