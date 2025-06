LIVE Errani Paolini-Kostyuk Lys WTA Berlino 2025 in DIRETTA | match al super tie-break poi in campo le principesse del tennis italiano!

Il torneo di Berlino 2025 si anima con emozioni da cardiopalma e protagoniste italiane di livello mondiale. Tra match mozzafiato e sfide intense, il pubblico resta con il fiato sospeso in attesa delle nostre principesse del tennis: Errani e Paolini. Scopri in diretta tutte le azioni, i momenti clou e gli aggiornamenti live di questa emozionante tappa WTA, perché ogni secondo conta nel percorso verso la vittoria! CLICCA QUI PER NON PERDERTI nulla.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 Bastano 21 minuti esatti a Hunter e Krawczyk per vincere il secondo set per 6-0 e forzare il match al super tie-break! 13.35 Finisce il primo set del doppio tra HunterKrawczyk e BadosaJabeur con la spagnola e la tunisina che hanno vinto il primo parziale con il risultato di 6-2. Manca sempre meno per l’ingresso in campo di Errani e Paolini! 12.48 Prima di Jasmine Paolini e Sara Errani, ad occupare il Court 1 saranno le due coppie HunterKrawczyk e BadosaJabeur, pronte a scendere in campo dopo che Xinyu Wang ha battuto Daria Kasatkina per 2-0 (6-3, 6-2). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Lys, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: match al super tie-break, poi in campo le principesse del tennis italiano!

