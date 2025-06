LIVE Errani Paolini-Kostyuk Lys WTA Berlino 2025 in DIRETTA | le campionesse olimpiche alla prova dell’erba

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi seguiremo in tempo reale l'entusiasmante debutto della coppia italiana formata da Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 500 di Berlino 2025. Le campionesse olimpiche, fresche di trionfo a Roland Garros, affrontano le giovani e agguerrite Marta Kostyuk ed Eva Lys in una sfida imperdibile. Rimanete con noi per vivere ogni punto di questa emozionante giornata di tennis, perché la partita promette sorprese e grandi emozioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale dell’esordio della coppia di doppio tutta italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 500 di Berlino, con le due azzurre neo campionesse slam grazie alla vittoria al Roland Garros che affronteranno Marta Kostyuk e Eva Lys in una sfida che le vede nettamente favorire. Errani e Paolini, le prime teste di serie di questa edizione del WTA 500 di Berlino, come detto poc’anzi, iniziano questo torneo con il sorriso sui denti visto che sono le fresche campionesse del Roland Garros 2025 che è terminato pochi giorni fa: le due azzurre sono riuscite a battere in finale la coppia composta da Anna Danilina e Aleksandra Krunic per 2-1 (6-4, 2-6, 6-1), con Paolini che ha quindi conquistato il primo Slam della sua carriera, mentre Errani ha vinto il sesto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Lys, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche alla prova dell’erba

