LIVE Errani Paolini-Kostyuk Lys WTA Berlino 2025 in DIRETTA | Badosa e Jabeur vincono il primo set l’ingresso delle azzurre si avvicina

Il torneo di Berlino 2025 si accende con le emozioni della fase decisiva, tra vittorie in diretta e attese per le italiane Errani e Paolini. La tensione cresce mentre le prime sfide si svelano sul campo, avvicinando le nostre azzurre all’ingresso in scena. Resta con noi per aggiornamenti live e vivre insieme ogni momento di questa spettacolare settimana di tennis. La passione è alle stelle: non perderti nemmeno un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Finisce il primo set del doppio tra HunterKrawczyk e BadosaJabeur con la spagnola e la tunisina che hanno vinto con il parziale di 6-2. Manca sempre meno per l’ingresso in campo di Errani e Paolini! 12.48 Prima di Jasmine Paolini e Sara Errani, ad occupare il Court 1 saranno le due coppie HunterKrawczyk e BadosaJabeur, pronte a scendere in campo dopo che Xinyu Wang ha battuto Daria Kasatkina per 2-0 (6-3, 6-2). Ancora un match e poi toccherà alle azzurre! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale dell’esordio della coppia di doppio tutta italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 500 di Berlino, con le due azzurre neo campionesse slam grazie alla vittoria al Roland Garros che affronteranno Marta Kostyuk e Eva Lys in una sfida che le vede nettamente favorire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Lys, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: Badosa e Jabeur vincono il primo set, l’ingresso delle azzurre si avvicina

