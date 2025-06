LIVE Errani Paolini-Kostyuk Lys WTA Berlino 2025 in DIRETTA | ancora un match e poi toccherà alle azzurre!

Benvenuti alla nostra diretta live del WTA Berlino 2025, dove le protagoniste italiane si preparano a scendere in campo per un match che promette emozioni. Dopo le sfide di oggi, il focus sarà sulla coppia Errani-Paolini, pronte a mettere in mostra il loro talento e determinazione. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e live commentary — l’azione sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Prima di Jasmine Paolini e Sara Errani, ad occupare il Court 1 saranno le due coppie HunterKrawczyk e BadosaJabeur, pronte a scendere in campo dopo che Xinyu Wang ha battuto Daria Kasatkina per 2-0 (6-3, 6-2). Ancora un match e poi toccherà alle azzurre! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE testuale dell’esordio della coppia di doppio tutta italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 500 di Berlino, con le due azzurre neo campionesse slam grazie alla vittoria al Roland Garros che affronteranno Marta Kostyuk e Eva Lys in una sfida che le vede nettamente favorire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Lys, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: ancora un match e poi toccherà alle azzurre!

