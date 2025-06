LIVE Errani Paolini-Kostyuk Lys 6-2 2-1 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | le azzurre conducono anche nel secondo set!

Segui in diretta il match tra Errani, Paolini, Kostyuk e Lys ai WTA di Berlino 2025: le azzurre si mantengono in testa nel secondo set, regalandoci emozioni fin dal primo scambio. Con ogni punto, lo spettacolo si fa ancora più avvincente. Clicca qui per i aggiornamenti live e non perdere neanche un colpo di questa sfida entusiasmante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Lunghissima la risposta di Lys col dritto dopo la prima di Errani. 15-0 Errani chiude il punto con uno smash. Sara Errani al servizio. 2-1 Riesce a difendere il servizio Kostyuk dopo che Errani esagera ad angolare la volée: la palla esce! Seconda palla di Kostyuk. 40-15 Ottima copertura della rete da parte di Lys dopo la risposta di Errani. 30-15 Prova ad essere aggressiva Paolini ma la risposta in lungolinea non supera la rete! 15-15 altro errore di dritto di Kostyuk! 15-0 Errore di Paolini che mana fuori il dritto in diagonale da destra Kostyuk al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Lys 6-2 2-1, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: le azzurre conducono anche nel secondo set!

In questa notizia si parla di: errani - kostyuk - diretta - paolini

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kostyuk/Lys, WTA Berlino 2025: orario, programma partite precedenti, streaming - Se vuoi seguire da vicino le emozioni del torneo WTA di Berlino 2025 e scoprire dove vedere in TV errani, paolini, kostyuk e lys, sei nel posto giusto! Ti guideremo tra orari, programmi, partite precedenti e streaming, per non perderti neanche un match.

Roland Garros: Errani/Paolini rimontano Kostyuk/Ruse e volano in finale; Errani/Paolini oggi semifinale doppio Roland Garros 2024: dove vederla in diretta; LA DIRETTA SCRITTA DELLA SEMIFINALE ERRANI-PAOLINI VS RUSE-KOSTYUK.

Diretta/ Errani/Paolini Danilina/Krunic (risultato finale 2-1): le azzurre hanno vinto il Roland Garros 2025! - 1: altro titolo Slam per l'Italia che trionfa nel doppio femminile al Roland Garros 2025. Riporta ilsussidiario.net

La diretta di Sara Errani-Jasmine Paolini: dove vedere la finale del Roland Garros in tv e streaming - Aleksandra Krunic, sfida valida per la finale del doppio femminile del Roland Garros 2025, è visibile ora in diretta TV Eurosport 1 e in dir ... Secondo informazione.it