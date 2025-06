LIVE Errani Paolini-Kostyuk Lys 6-2 2-1 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | doppio break per le azzurre anche nel secondo set!

Il torneo WTA di Berlino 2025 entra nel vivo con una sfida emozionante tra Errani, Paolini, e Lys. Le azzurre dimostrano grinta, conquistando un doppio break nel secondo set e mantenendo alta la tensione sul campo. La partita è un susseguirsi di colpi spettacolari e scambi intensi, tenendo il pubblico con il fiato sospeso. Rimanete aggiornati per non perdere nemmeno un attimo di questa avvincente battaglia sul cemento tedesco!

4-1 SECONDO BREAK PER LE AZZURRE!! Errani gestisce lo scambio da fondo e la volée di Paolini costringe Lys ad una difesa affannata che non supera la rete 30-40 Palla break per le azzurre!! Errani chiude il punto con la volée a rete!! 30-30 Traiettoria perfetta di Lys che trova il vincente di dritto incrociato. 15-30 CHE RISPOSTA DI PAOLINI!!! Trova un angolo incredibile, irraggiungibile per Lys. 15-15 Paolini è attenta e copre bene a rete, chiude il punto con la volée. 15-0 Esce la risposta di rovescio di Paolini. E' il turno di Lys al servizio. 3-1 Le azzurre vincono il game con un punto molto goffo! Lys prende in pieno Kostyuk.

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

ERRANI/PAOLINI, STORIA D’ORO AL ROLAND GARROS! Dopo l’oro olimpico, le regine azzurre colpiscono ancora: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il Roland Garros! Con una vittoria mozzafiato in tre set (6-4, 2-6, 6-1) contro Danilina/Kru Vai su Facebook

Paolini Errani oggi | Finale doppio femminile Roland Garros 2025: Diretta tennis Live; Trionfo a Parigi: Errani/Paolini vincono il doppio; Diretta Errani-Paolini oggi, trionfo in finale doppio Roland Garros 2025.

Diretta/ Errani/Paolini Danilina/Krunic (risultato finale 2-1): le azzurre hanno vinto il Roland Garros 2025! - 1: altro titolo Slam per l'Italia che trionfa nel doppio femminile al Roland Garros 2025. Scrive ilsussidiario.net

Errani-Paolini, che magia! Le azzurre vincono il Roland Garros di doppio e conquistano il primo titolo Slam in coppia - Dopo 13 anni, la magica coppia azzurra riporta in mano all’Italia il trofeo del doppio femminile al Roland Garros, vi ... Come scrive ilfattoquotidiano.it