LIVE Errani Paolini-Kostyuk Lys 2-1 WTA Berlino 2025 in DIRETTA | subito break per le azzurre!

In un'affascinante battaglia sulla terra battuta di Berlino, Errani e Paolini si contendono ogni punto con determinazione, mentre Lys si fa strada con grinta e strategia. La tensione cresce ad ogni scambio, regalando emozioni ai tifosi italiani. Rimanete aggiornati per non perdere neanche un colpo di questa emozionante sfida WTA: il match è ancora tutto da scrivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 La difesa affannata di Errani aiuta Kostyuk a chiudere il punto con uno smash facile. 30-40 Lys è brava a resistere agli attacchi di Paolini che è costretta ad una difesa impossibile che non supera la rete. 15-40 Non passa la volée di Paolini, peccato. Seconda palla di Lys. 0-40 Altra grande risposta per Paolini, altre tre palle break per le azzurre! 0-30 La risposta profonda mette in difficoltà Lys, che spara fuori il rovescio! Seconda palla per Lys. 0-15 Molto attenta Errani a rete che chiude il punto. Al servizio tocca a Liy. 3-1 Lungo il lob di Lys dopo lo slice di Errani: le azzurre stanno dominando! 40-0 Non parte lo scambio con Kostyuk che sbaglia col dritto, la palla termina a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Lys 2-1, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: subito break per le azzurre!

In questa notizia si parla di: paolini - errani - kostyuk - diretta

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Lys, WTA Berlino 2025 in DIRETTA: azzurre in campo tra pochissimo!; Roland Garros: Errani/Paolini rimontano Kostyuk/Ruse e volano in finale; Errani/Paolini oggi semifinale doppio Roland Garros 2024: dove vederla in diretta.

Diretta/ Errani/Paolini Danilina/Krunic (risultato finale 2-1): le azzurre hanno vinto il Roland Garros 2025! - 1: altro titolo Slam per l'Italia che trionfa nel doppio femminile al Roland Garros 2025. Riporta ilsussidiario.net

LIVE – Errani/Paolini-Garcia/Parry 5-7, 6-3, 10-8 tennis doppio femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA - 22 – Buonasera e benvenuti alla diretta testuale del match tra Errani/Paolini e Garcia/Parry, valevole per il secondo turno del torneo di ... Come scrive sportface.it