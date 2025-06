LIVE Cobolli-Fonseca ATP Halle 2025 in DIRETTA | romano in campo si apre l’ITALIAN DAY in Germania!

L’atmosfera è calda e vibrante all’ATP di Halle 2025, dove Cobolli Fonseca si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Con i primi 20 giocatori del mondo a pochissimi punti di distanza, ogni match si trasforma in una sfida mozzafiato. Segui in diretta le emozioni di questa giornata cruciale, mentre il tennis italiano si fa strada tra campioni di livello mondiale. Non perdere neanche un istante: l’azione sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 12:53 Non ci sono precedenti tra i due. Cobolli giocherà da testa di serie Wimbledon, per la prima volta in uno Slam. I primi 20 giocatori del mondo distano appena 200 punti!! 12:48 Sfida molto difficile e che si preannuncia alla pari tra il n.24 del mondo virtuale e il n.54, che ha usufruito di una WC degli organizzatori per giocare qui ad Halle. 12:45 Chiude il russo e lascia strada libera al romano e al fenomeno brasiliano Joao Fonseca! 12:15 Rublev-Ofner 6-3, 0-1! Poi tocca a Cobolli aprire l’ITALIAN DAY di Halle! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo match di primo turno dell’ATP 500 di HALLE (GER) tra l’azzurro Flavio COBOLLI e il fenomeno brasiliano Joao FONSECA. 🔗 Leggi su Oasport.it