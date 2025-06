LIVE Cobolli-Fonseca 5-7 7-6 5-6 ATP Halle 2025 in DIRETTA | sarà tie-break decisivo?

Nel cuore di Halle 2025, il match tra Cobolli e Fonseca si accende in un emozionante testa a testa. La tensione cresce con ogni punto, e il tie-break decisivo si avvicina. Chi avrà la meglio? Resta sintonizzato per scoprire come si svilupperà questa battaglia intensa e coinvolgente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Si assicura il tie-break Fonseca. Deve arrivarci il romano! 40-15 Prima vincente. 30-15 Niente da fare, al verde-oro la prima entra eccome. Slice vincente. 15-15 Indicibile difesa di Cobolli con il dritto che si stringe e gira il punto. Fonseca aveva comunque recuperato in corsa di dritto sulla riga, ma poi si è mangiato l’approccio slice. Seconda 15-0 Slice e rovescio di là Fonseca. 5-5 ENNESIMA MAGISTRALE USCITA DAL SERVIZIO DI COBOLLI, che di controbalzo gioca il rovescio lungoriga e toglie ancor di più il tempo di quanto non aveva fatto con la risposta nei piedi Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fonseca 5-7, 7-6, 5-6, ATP Halle 2025 in DIRETTA: sarà tie-break decisivo?

