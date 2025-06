LIVE Cobolli-Fonseca 5-7 7-6 3-3 ATP Halle 2025 in DIRETTA | siamo punto a punto dall’inizio del match

Segui con noi in tempo reale l'emozionante match di ATP Halle 2025 tra Cobolli e Fonseca! Ogni punto, ogni scambio, ci avvicina alla spettacolare conclusione di questa sfida tennistica. Restate sintonizzati per aggiornamenti aggiornati e analisi approfondite: il colpo di scena è dietro l’angolo!

Seconda 3-3 A quindici il romano! SU! 40-15 Clamorosa pallata in uscita dalla battuta di Cobolli, poi la smorzata sulla riga di fino! Arriva ma mette largo il recupero Joao. Seconda 30-15 Si infrange sul nastro il rovescio del romano. 30-0 Servizio, contropiede vincente di dritto! 15-0 ACE (9°)! 2-3 A zero Fonseca. 40-0 Niente, servizio e dritto. Non si gioca in questo turno di battuta. 30-0 Servizio vincente al corpo Fonseca. 15-0 Non contiene con il dritto Cobolli. 2-2 Via, via, via la risposta di Fonseca: a quindici Cobolli! 40-15 Doppio fallo (2°), ci può anche stare.