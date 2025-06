LIVE Cobolli-Fonseca 5-7 7-6 1-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | game-macigno salvato dal romano in avvio di 3° set!

Nel cuore di Halle 2025, il duello tra Cobolli e Fonseca si infiamma, regalando emozioni intense agli appassionati. La tensione cresce con scambi avvincenti e colpi sorprendenti, sotto gli occhi di una folla entusiasta pronta a vivere ogni momento di questa spettacolare sfida. Come andrà a finire? Resta con noi per scoprire il verdetto di questo match carico di suspense, dove ogni punto può cambiare le sorti del torneo.

2-2 Via, via, via, a quindici Cobolli! 40-15 Doppio fallo (2°), ci può anche stare. 40-0 Delizia il pubblico con la palla corta il romano, Folla arrivata in massa anche in vista dell'esordio di Sinner. 30-0 Non risponde sulla seconda di dritto Fonseca. 15-0 ACE (8°)!!! 1-2 Non è possibile: colpisce malissimo di dritto Fonseca e la palla atterra nei pressi della rete e il romano in corsa e in avanzamento sbaglia l'angolo e si consegna. Ancora il servizio a cavare Fonseca dalle difficoltà. 40-30 Prima vincente. Mamma mia! 30-30 Niente. Tira la seconda e fa punto direttamente Fonseca.