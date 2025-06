LIVE Cobolli-Fonseca 5-7 7-6 0-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | il gladiatore romano allunga la partita al 3° set!

L’emozione è alle stelle al torneo ATP di Halle 2025, dove Cobolli Fontseca si gioca tutto in una sfida da cardiopalma. Tra sussulti e colpi spettacolari, il gladiatore romano allunga la partita, regalando momenti di pura adrenalina. Riuscirà a mantenere la concentrazione e conquistare la vittoria? Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un istante di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 DA CAMPIONEEEEE! Prima vincente! Il nastro toglie l’ace, tutto materiale da resettare. 40-A Tutto giusto e tutto perfetto. La comodissima volèe di rovescio, da appoggiare di là si ferma in rete. Cobolli rimpiangerà oltremodo questo clamoroso errore? Seconda 40-40 Lo smash a rimbalzo era solido, c’è però stato l’errore di dritto, gratuito. Attenzione! A-40 Tira la seconda slice Flavio e conquista un delicatissimo quindici! 40-40 Esce il dritto difensivo di Cobolli: attenzione! 40-30 Risposta profondissima e altro punto rosicchiato dal verde-oro. 40-15 Fuori il dritto di Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fonseca 5-7, 7-6, 0-1, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il gladiatore romano allunga la partita al 3° set!

In questa notizia si parla di: cobolli - diretta - fonseca - halle

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: avversario scomodo e imprevedibile - Benvenuti alla diretta live dell'incontro tra Flavio Cobolli e Alejandro Davidovich Fokina, valido per il secondo turno dell'ATP 500 di Amburgo 2025.

#Cobolli Vai su X

Dopo la dura sconfitta con Draper, per molti Fonseca è un sopravvalutato. Il ragazzo ha soli 18 anni, è già un top 50 e con molta umiltà ha ribadito che deve ancora imparare molto ? “Voglio giocare i grandi tornei, adesso posso con il mio ranking. Vorrei Vai su Facebook

Cobolli contro Fonseca diretta Halle: segui la sfida di oggi; LIVE! È il giorno di Sinner ad Halle, tocca anche a Cobolli e Sonego; Fonseca-Cobolli oggi in TV: orario e diretta partita ATP Halle.

Cobolli contro Fonseca diretta Halle: segui la sfida di oggi - Il tennista azzurro sfida il brasiliano, nel primo turno del torneo tedesco. Segnala msn.com

ATP 500 Halle 2025, Flavio Cobolli-Fonseca: dove vedere il match in tv e streaming - Flavio Cobolli debutta al torneo ATP 500 di Halle sfidando al primo turno il brasiliano Joao Fonseca, considerato uno dei migliori giovani tennisti al mondo. Si legge su tag24.it