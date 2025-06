LIVE Cobolli-Fonseca 5-7 2-1 ATP Halle 2025 in DIRETTA | romano avanti nel 2° set

Nel cuore di Halle 2025, il match tra Cobolli e Fonseca si infiamma con scambi mozzafiato e colpi di grande classe. Le emozioni sono alle stelle, con punti che lasciano senza fiato e una tensione palpabile. La partita è ancora aperta: chi avrà la meglio in questa sfida avvincente? Restate sintonizzati per non perdere neanche un momento di questa battaglia tennistica! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Cammina alla grande sul dritto con palla bassa il romano, è vincente! A-40 ESPLODE il dritto inside in il romano! Dopo che il servizio pareva vincente, ma la risposta ha preso la riga. 40-40 Stavolta era giunto sulla demi-volèe del rivale Cobolli. Il passante di dritto esce di poco! 40-30 Sorpreso Cobolli dalla rispsota del brasiliano, resta una palla game. 40-15 SI è messo a giocare solo Chop Fonseca, lo punisce con il cross vincente di dritto Cobolli! 30-15 In rete la palla corta. Non c’era grande bisogno di giocarla perfettamente. Fonseca era fermo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fonseca 5-7, 2-1, ATP Halle 2025 in DIRETTA: romano avanti nel 2° set

