LIVE Cobolli-Fonseca 5-5 ATP Halle 2025 in DIRETTA | si salva il fenomeno a 2 punti dalla capitolazione nel 1° set

L’attesa si fa intensa al torneo ATP di Halle 2025, dove Cobolli e Fonseca regalano emozioni a non finire. In un match combattuto punto su punto, il giovane talento italiano si salva miracolosamente da una situazione critica, dimostrando tutta la sua determinazione. Con ogni scambio, si avvicina sempre più alla vittoria, facendo tremare gli avversari. Rimanete sintonizzati, perché questa sfida promette ancora grandi sorprese!

5-5 Non risponde di rovescio Cobolli. Peccato! Seconda A-40 Non è possibile. Cosa ha fatto. Attacco di dritto Fonseca, passante delizioso di rovescio nei piedi di Cobolli: demi-volèe deliziosa del fenomeno. Che punto! SECONDA 40-40 Ha sbagliato ancora di dritto il 'baby Sinner'!!! Di nuovo a due punti dal set il romano! 40-30 Niente da fare. Ace sporco. 30-30 UUH, altro errore di dritto! Occhio! 30-15 Errore di dritto raro di Fonseca. 30-0 Ace. 15-0 Fa cosa vuole con il dritto Fonseca. Appoggio sensibile dopo lo slice. Cobolli era in tribuna, bastava metterla di là.

