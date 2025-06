LIVE Cobolli-Fonseca 3-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | subito lotta nel 1° set tra il romano e il predestinato verde-oro

Un emozionante duello si accende sulla terra battuta di Halle 2025, dove Cobolli e Fonseca si sfidano in una battaglia all’ultimo punto. La tensione sale, i punti si susseguono rapidi e il pubblico è piazzato sull’orlo della sedia. Chi riuscirà a mantenere la freddezza nel momento decisivo? Rimanete con noi per scoprire come si conclude questa spettacolare partita, ricca di colpi di scena e adrenalina pura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 E allora, sempre avanti stavolta senza annullare chance di break Cobolli! 40-15 Non risponde di rovescio, di poco, Fonseca. 30-15 Con il dritto dopo la prima il romano! 15-15 Non riesce ad aprire con il dritto Flavio sul rovescio lungoriga potentissimo di Fonseca. 15-0 Nastro vincente di Cobolli! 2-2 Ace (2°). 40-15 Dritto vincente Flavio. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Risposta nelle stringhe ma errore con il dritto dopo Cobolli. 15-0 Ace (1°) anche per Fonseca. 2-1 Alla grande con il dritto carico in contropiede, a tenerlo lontano, Cobolli! Subito lotta! A-40 Servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fonseca 3-2, ATP Halle 2025 in DIRETTA: subito lotta nel 1° set tra il romano e il predestinato verde-oro

