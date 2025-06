LIVE Cobolli-Fonseca 1-0 ATP Halle 2025 in DIRETTA | iniziato l’Italian day

Nel vivo dell’ATP Halle 2025, il match tra Cobolli e Fonseca si fa infuocato, regalando spettacolari scambi e colpi mozzafiato. La tensione cresce con ogni punto, mentre i due talenti italiani si contendono la vittoria in un duello che promette emozioni fino all’ultimo secondo. Resta sintonizzato per non perdere neanche un dettaglio di questa sfida avvincente e fatta di nervi saldi e tecnica sopraffina!

A-40 Servizio vincente. Benissimo! 40-40 Alza la traiettoria con il dritto il brasiliano, poi fa un buco nel campo! A-40 Errore di rovescio, secondo del game per Fonseca. 40-40 Grandissimo dritto in uscita dalla prima! Prende lui l'iniziativa per primo: è la chiave della partita! 40-A Perfida risposta in chop, bassissima, di Fonseca. Si incarta di dritto e sbaglia il romano. Occhio! 40-40 AAAACCCCEEEE del romano. 30-40 Doppio fallo che manda a palla break il fenomeno brasiliano. 30-30 Sbaglia però l'uscita lungoriga con il rovescio Fonseca. 15-30 Impressionante serie di dritti del brasiliano.

LIVE Cobolli-Fonseca, ATP Halle 2025 in DIRETTA: scintille in arrivo contro il nuovo fenomeno brasiliano - Benvenuti alla nostra diretta live dell’ATP Halle 2025, un evento imperdibile che promette scintille tra il talento italiano Flavio Cobolli e il giovane fenomeno brasiliano João Fonseca.

Dopo la dura sconfitta con Draper, per molti Fonseca è un sopravvalutato. Il ragazzo ha soli 18 anni, è già un top 50 e con molta umiltà ha ribadito che deve ancora imparare molto ? "Voglio giocare i grandi tornei, adesso posso con il mio ranking. Vorrei

