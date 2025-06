LIVE Brescia-Virtus Bologna Serie A basket 2025 in DIRETTA | primo match-point per gli emiliani

Benvenuti alla nostra diretta live di Brescia-Virtus Bologna, la tappa decisiva della finale scudetto 2025! Dopo le prime due partite, gli emiliani si trovano in vantaggio e oggi hanno l’opportunità di chiudere la serie. La posta in gioco è altissima, e il pubblico è pronto a vivere un match emozionante. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e un’analisi approfondita di ogni azione. La lotta per il titolo continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Brescia-Bolgona gara-3 della finale scudetto per la Serie A di basket 2025! Continua una serie al meglio delle cinque partite che dopo le prime due sfide alla Segafredo Arena vedono gli ospiti avanti 2-0 e oggi hanno il primo match point a disposizione. La squadra di Peppe Poeta è dunque spalle al muro ed è obbligata a vincere le due sfide casalinghe per forzare la serie di nuovo in Emilia Romagna. L’assenza per infortunio di Maurice Ndour in gara-2 e il suo probabile forfait anche questa sera pesano tantissimo nelle rotazioni dei lombardi, con Amedeo Della Valle bloccato dall’ottima difesa di Bologna sin qui. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket 2025 in DIRETTA: primo match-point per gli emiliani

In questa notizia si parla di: serie - diretta - brescia - basket

DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma 2-1 | Sulemana fa esplodere lo stadio LIVE - In diretta dal Gewiss Stadium, Atalanta e Roma si sfidano nel monday night della 36esima giornata di Serie A, con un’atmosfera carica di emozioni e speranze europee.

Basket, Serie A: programmazione e diretta TV e streaming della finale Brescia-Virtus Bologna Vai su Facebook

DIRETTA LIVE - Virtus Bologna in cerca del 2-0 nella serie finale contro Brescia. Sfida scudetto a quale svolta? Vai su X

LIVE! Virtus Bologna-Brescia 0-0, gara-2 delle finali scudetto; Virtus Bologna - Brescia (90-87) Lega Basket Serie A; LIVE LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, gara 2: dove in TV, preview, diretta.

Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia, gara-2 delle finali scudetto LIVE! Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia si ritrovano per gara- Secondo eurosport.it

Brescia, Poeta: "Vogliamo allungare la serie e stupire ancora tutti" - Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna si incontreranno per Gara 3 della Finale Playoff del campionato di Legabasket 2025 martedì 17 giugno con palla a ... pianetabasket.com scrive