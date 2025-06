LIVE Brescia-Virtus Bologna 74-96 Serie A basket 2025 in DIRETTA | la Virtus vince lo scudetto! Shengelia 31 punti!

Una serata indimenticabile per il basket italiano: la Virtus Bologna conquista il suo diciassettesimo titolo di campione d’Italia, battendo Brescia con un netto 96-74 nella finale di Serie A 2025. Shengelia guida i suoi con 31 punti, regalando ai tifosi una vittoria storica. Resta con noi per gli ultimi aggiornamenti e analisi di questa emozionante sfida che ha scritto un nuovo capitolo nella leggenda della Virtus.

Si chiude dunque così la nostra DIRETTA LIVE. Bologna è campione d'Italia per la diciassettesima volta nella sua storia! TOP SCORER – BRESCIA: Burnell 24 punti, BOLOGNA: Shengelia 31 74-96 Tripla di Rivers che chiude una gara-3 senza storia 71-96 Tripla di Ivanovic 68-96 Canestro di Zizic 68-94 Ancora un canestro per Burnell 66-94 Canestro di Hackett 66-92 TRIPLA DI SHENGELIA!!!! 31 punti per lui! 66-89 22 per Ivanovic dalla lunetta 64-89 Canestro di Taylor a 5? dalla sirena 64-87 Canestro di Bilan 62-87 Tripla di Taylor 62-84 A segno anche il libero aggiuntivo 61-84 Ennesimo canestro di Burnell, che subisce anche fallo 59-84 Tripla del solito Shengelia, a 1 punto dal Carrier high in Italia 59-81 Schiacciata di Bilan 57-81 Canestro da sotto di Diouf 57-79 Tripla di Taylor a sbloccare la Virtus 57-76 Canestro di Dowe e timeout Bologna dopo il parziale di 6-0 dei lombardi 55-76 Canestro di Cournooh 53-76 Ultimo quarto che inizia con il canestro di Burnell 51-76 Canestro di Morgan da solo sotto canestro sulla sirena del terzo quarto 51-74 Tripla di Ivanovic 48-74 TRIPLA DI SHENGELIA!!!! È già a quota 25 punti! 48-71 A segno Shengelia 48-69 Canestro di Pajola 48-67 Tripla di Rivers! 45-67 Risponde Zizic che ferma il miniparziale di Brescia 45-65 Canestro di Bilan 43-65 Ancora una tripla di Burnell, l'ultimo a voler alzare bandiera bianca per Brescia 40-65 Canestro di Shengelia 40-63 Tripla di Burnell 37-63 Canestro di Shengelia 40-63 Tripla di Burnell 37-63 A segno il libero aggiuntivo 37-62 Canestro di Diouf con fallo di Bilan, al suo quarto fallo 37-60 Ci prova Della Valle che risponde da oltre l'arco 34-60 TRIPLA DI SHENGELIA e match quasi nella ghiacciaia dopo solo 23 minuti! 34-57 Canestro di Shengelia 34-55 Tiene viva Brescia Burnell, che segna e subisce fallo 32-55 Tripla di Taylor su assist fantastico di Hackett 32-52 Canestro di Burnell 30-52 Canestro di Diouf dopo l'ennesimo rimbalzo offensivo di Bologna 30-50 I primi punti della ripresa sono firmati Bilan 28-50 Canestro di Burnell 28-48 Canestro di Diouf a chiudere un primo tempo tutto di marca Virtus Bologna 28-48 22 ai liberi per Bilan 26-48 Canestro di Akele in contropiede 26-46 12 ai liberi per Diouf e +20 per la Virtus 26-45 Due su due ai liberi per Shengelia 26-43 Canestro di Rivers per provare a dare la scossa a Brescia! 24-43 Palla persa malamente da Della Valle e Morgan schiaccia in contropiede 24-41 12 ai liberi per Hackett 24-40 Due su due ai liberi per Bilan.