LIVE Brescia-Virtus Bologna 40-63 Serie A basket 2025 in DIRETTA | Virtus vede lo scudetto

Vivi l’emozione della sfida tra Brescia e Virtus Bologna, un incontro che promette scintille nel campionato di Serie A Basket 2025. La Virtus si lancia verso lo scudetto con una prestazione brillante, mentre Brescia dà battaglia fino all’ultimo secondo. Resta aggiornato in tempo reale e non perdere nemmeno un istante di questa partita mozzafiato—clicca qui per vivere l’azione in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-74 Tripla di Ivanovic 48-74 TRIPLA DI SHENGELIA!!!! È già a quota 25 punti! 48-71 A segno Shengelia 48-69 Canestro di Pajola 48-67 Tripla di Rivers! 45-67 Risponde Zizic che ferma il miniparziale di Brescia 45-65 Canestro di Bilan 43-65 Ancora una tripla di Burnell, l’ultimo a voler alzare bandiera bianca per Brescia 40-65 Canestro di Shengelia 40-63 Tripla di Burnell 37-63 A segno il libero aggiuntivo 37-62 Canestro di Diouf con fallo di Bilan, al suo quarto fallo 37-60 Ci prova Della Valle che risponde da oltre l’arco 34-60 TRIPLA DI SHENGELIA e match quasi nella ghiacciaia dopo solo 23 minuti! 34-57 Canestro di Shengelia 34-55 Tiene viva Brescia Burnell, che segna e subisce fallo 32-55 Tripla di Taylor su assist fantastico di Hackett 32-52 Canestro di Burnell 30-52 Canestro di Diouf dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo di Bologna 30-50 I primi punti della ripresa sono firmati Bilan 28-50 Canestro di Diouf a chiudere un primo tempo tutto di marca Virtus Bologna 28-48 22 ai liberi per Bilan 26-48 Canestro di Akele in contropiede 26-46 12 ai liberi per Diouf e +20 per la Virtus 26-45 Due su due ai liberi per Shengelia 26-43 Canestro di Rivers per provare a dare la scossa a Brescia! 24-43 Palla persa malamente da Della Valle e Morgan schiaccia in contropiede 24-41 12 ai liberi per Hackett 24-40 Due su due ai liberi per Bilan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Brescia-Virtus Bologna 40-63, Serie A basket 2025 in DIRETTA: Virtus vede lo scudetto

