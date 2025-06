LIVE Brescia-Virtus Bologna 28-50 Serie A basket 2025 in DIRETTA | Virtus in fuga a metà partita

Se sei appassionato di basket e non vuoi perdere neanche un istante di questa emozionante sfida tra Brescia e Virtus Bologna, sei nel posto giusto. La partita sta regalando colpi di scena e intensi momenti di pura adrenalina: la Virtus vola in fuga, ma Brescia non molla! Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni emozione di questa battaglia sul parquet. La sfida è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-50 Canestro di Diouf a chiudere un primo tempo tutto di marca Virtus Bologna 28-48 22 ai liberi per Bilan 26-48 Canestro di Akele in contropiede 26-46 12 ai liberi per Diouf e +20 per la Virtus 26-45 Due su due ai liberi per Shengelia 26-43 Canestro di Rivers per provare a dare la scossa a Brescia! 24-43 Palla persa malamente da Della Valle e Morgan schiaccia in contropiede 24-41 12 ai liberi per Hackett 24-40 Due su due ai liberi per Bilan. Bologna con Cordinier e Zizic a quota 3 falli 22-40 A segno il libero del georgiano, giĂ a quota 11 punti 22-39 Clamoroso canestro di Shengelia che subisce anche fallo 22-37 Canestro in contropiede di Morgan 22-35 Altro bel canestro di Burnell 20-35 12 per Diouf dalla lunetta 20-34 Canestro folle di Burnell 18-34 Ancora Shengelia a segno 18-32 Uno su due per Burnell ai liberi 17-32 22 ai liberi per il solito Shengelia 17-30 Canestro difficilissimo di Shengelia 17-28 Il secondo quarto inizia con il canestro di Burnell 15-28 Si sblocca dopo quasi 4? Brescia e lo fa con Dowe 13-28 Tripla di Morgan!!! 13-25 22 ai liberi per Morgan e parziale di 10-0 per la Virtus 13-23 Timeout di Peppe Poeta, con Brescia che non segna piĂą, mentre Bologna avrĂ due liberi quando si tornerĂ sul parquet 13-23 Due su due ai liberi per Taylor e Bologna in doppia cifra! 13-21 Tripla di Taylor e Virtus che scappa sul +8!! 13-18 02 dalla lunetta per Burnell 13-18 Appena entrato tripla subito per Akele! 13-15 12 ai liberi per Bilan, Bologna giĂ in bonus falli a 3’47” dalla fine del quarto 12-15 Canestro di Cordinier che si infila nella difesa bresciana 12-13 Canestro di Bilan 10-13 Si sblocca anche Shengelia nel match 10-11 Due su due ai liberi per Della Valle 8-11 Secondo fallo consecutivo per Zizic 8-11 Dopo 4 minuti il primo fallo del match, fatto da Zizic su Ivanovic 8-11 Ancora da oltre l’arco! Questa volta è Hackett! 8-8 Risponde subito Brescia e lo fa con Ivanovic, ancora pareggio 5-8 Ancora una tripla, questa volta è Cordinier 5-5 Canestro di Bilan 3-5 RISPONDE TAYLOR DA OLTRE L’ARCO!! 3-2 TRIPLA DI RIVERS!!!!!! 0-2 Primi punti del match per Zizic 20:30 Si comincia! Primo possesso Bologna 20:28 Questi gli starting five scelti dai due coach per l’inizio del match: Ivanovic Dowe Della Valle Rivers Bilan (Brescia); Hackett Taylor Cordinier Shengelia Zizic (Bologna) 20:25 Lanzarini, Bongiorni e Gonella i tre arbitri, ultimi momenti di riscaldamento prima della palla a due! 20:20 Una sola variazione nei due roster, con Brescia che avrĂ in panchina Maurice Ndour – ma da capire se poi scenderĂ in campo -, mentre per Bologna oltre, ovviamente, ad Achi c’è il forfait ancora di Will Clyburn. 🔗 Leggi su Oasport.it