LIVE Brescia-Virtus Bologna 0-0 Serie A basket 2025 in DIRETTA | pronti alla palla a due! Si parte!

Stadio pronto, tifosi in trepidante attesa: il match tra Brescia e Virtus Bologna sta per iniziare! Con i due team schierati e gli ultimi dettagli da sistemare, si entra nel vivo di questa sfida di serie A basket 2025. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e per vivere ogni emozione di questa partita che promette spettacolo fino all'ultimo secondo!

20:28 Questi gli starting five scelti dai due coach per l'inizio del match: Ivanovic Dowe Della Valle Rivers Bilan (Brescia); Hackett Taylor Cordinier Shengelia Zizic (Bologna) 20:25 Lanzarini, Bongiorni e Gonella i tre arbitri, ultimi momenti di riscaldamento prima della palla a due! 20:20 Una sola variazione nei due roster, con Brescia che avrà in panchina Maurice Ndour – ma da capire se poi scenderà in campo -, mentre per Bologna oltre, ovviamente, ad Achi c'è il forfait ancora di Will Clyburn. 20:15 Ovviamente la partita ha assunto un valore assai diverso dopo la notizia shock arrivata da Bologna, con la diagnosi per Achille Polonara.

