LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | si parte dopo Auger-Aliassime e Djere

Segui in tempo reale l’emozionante giornata di tennis all’ATP Halle 2025, con il match tra Bolelli/Vavassori e Melo/Zverev che si prepara ad accendere il campo. Dopo l’avvio rapido di Auger-Aliassime, l’attenzione si sposta verso le sfide decisive e le emozioni che solo il tennis su erba sa regalare. Rimanete aggiornati, cliccate qui per non perdere nemmeno un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:35 Piuttosto veloce, nonostante un terzo game fiume e un medical timeout da lui chiamato, la conclusione del primo set per Felix Auger-Aliassime: il canadese porta a casa il 6-3 nei confronti del serbo Laslo Djere, avversario che può temere meno sull’erba rispetto al rosso. Si avvicina perciò il momento di BolelliVavassori-MeloZverev. 16:39 Programma ad allungamento infinito sullo Schauinsland-Reisen Court. Appena chiuso un lottatissimo Humbert-Shapovalov, con il canadese che rimette in piedi una fetta delle sue elevate capacità su erba: 6-4 4-6 7-6(4) per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev, ATP Halle 2025 in DIRETTA: si parte dopo Auger-Aliassime e Djere

