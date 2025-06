LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | si inizia a fine terzo set di Auger-Aliassime e Djere

Se sei appassionato di tennis, non puoi perdere gli aggiornamenti live dal ATP Halle 2025! La giornata si sta rivelando ricca di sorprese, con match mozzafiato e colpi di scena che tengono tutti col fiato sospeso. Mentre attendiamo l'inizio dei duelli di Bolelli e Vavassori contro Melo e Zverev, scopriamo insieme i momenti più emozionanti di questa incredibile giornata di tennis. Restate con noi: l’azione non è ancora finita!

18:27 Con un certo fattore sorpresa, Laslo Djere vince il secondo set contro Auger-Aliassime. ServirĂ dunque il terzo set tra di loro, in una giornata veramente lunga per il campo in questione, e dunque c'è ancora un'attesa di qualche decina di minuti per BolelliVavassori-MeloZverev. 17:35 Piuttosto veloce, nonostante un terzo game fiume e un medical timeout da lui chiamato, la conclusione del primo set per Felix Auger-Aliassime: il canadese porta a casa il 6-3 nei confronti del serbo Laslo Djere, avversario che può temere meno sull'erba rispetto al rosso.