LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | programma allungatissimo dai match precedenti

Il torneo di Halle si trasforma in un vero e proprio spettacolo senza fine, con match emozionanti che si protraggono oltre ogni aspettativa. Dopo una battaglia mozzafiato tra Humbert e Shapovalov, ora l’attenzione si concentra sulle sfide di alto livello tra Auger-Aliassime e Djere, e il nostro doppio italiano Bolelli/Vavassori contro i favoritissimi Melo e Zverev. Resta aggiornato: il programma potrebbe riservare ancora molte sorprese!

16:39 Programma ad allungamento infinito sullo Schauinsland-Reisen Court. Appena chiuso un lottatissimo Humbert-Shapovalov, con il canadese che rimette in piedi una fetta delle sue elevate capacità su erba: 6-4 4-6 7-6(4) per lui. Ora Auger-Aliassime contro Djere, quindi BolelliVavassori-MeloZverev (ma va tenuta d'occhio anche l'ora così come la programmazione dei campi, per quanto in Germania di luce verso sera ce ne sia molta più che dalle nostre parti). 13:55 Si è da poco concluso il primo dei match che precede il doppio azzurro sullo Schauinsland-Reisen Court.