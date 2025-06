LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | gli azzurri sfidano l’idolo di casa

Benvenuti alla nostra live coverage dell’attesissimo match di primo turno del torneo ATP Halle 2025, dove gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano il grande idolo di casa, Alexander Zverev, affiancato dal collega Marcelo Melo. Un confronto ricco di emozioni tra due coppie esperte e determinati a scrivere un nuovo capitolo nel loro percorso. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e non perdete nemmeno un colpo!

Melo, infatti, quando non è impegnato con il connazionale Rafael Matos tende a far coppia con l'ex numero 2 del mondo in singolare: insieme i due, nel 2024, hanno perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo al match tie-break. Tutte le altre finali in doppio di Zverev sono arrivate tra il 2015 e il 2019 assieme al fratello Mischa.