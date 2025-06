LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev 7-6 6-5 ATP Halle 2025 in DIRETTA | arriva il break che porta a servire per il match

Un’altra giornata di emozioni e trionfi nel mondo del tennis italiano, con i nostri campioni pronti a fare la storia. Mentre Bolelli e Vavassori conquistano un’ottima vittoria ad Halle, il torneo si infiamma con match che tengono il pubblico col fiato sospeso. Resta con noi per non perdere nemmeno un colpo e scoprire come si conclude questa intensa battaglia!

En plein italiano, dunque, in questa giornata: da Flavio Cobolli a Jannik Sinner, da Lorenzo Sonego a BolelliVavassori, passando anche da Berlino per ErraniPaolini. Un 55 che fa solo piacere in questo martedì. E LA CHIUDE VAVASSORI CON LO SMASH! Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Marcelo Melo e Alexander Zverev nel primo turno di Halle per 7-6(4) 7-5 in un'ora e 40 minuti! 40-30 UN (+1) MATCH POINT BOLELLIVAVASSORI: bella risposta di Zverev che apre la chance della volée per Melo. 40-15 DUE (+1) MATCH PONT BOLELLIVAVASSORI: ottima prima di Simone, larga la risposta di Melo! 30-15 Gran volée sopra la rete di Melo con il rovescio.