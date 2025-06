LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev 7-6 4-5 ATP Halle 2025 in DIRETTA | che salvataggio degli azzurri nell’ottavo game

Nel cuore di un match mozzafiato al ATP Halle 2025, live da uno scenario infuocato, Bolelli, Vavassori, Melo e Zverev si sfidano in un duello emozionante. Con punti spettacolari e salvataggi incredibili, gli azzurri dimostrano determinazione e talento. Ricorda di cliccare qui per aggiornare la diretta live e non perdere nemmeno un istante di questa battaglia tennistica ricca di suspense e adrenalina.

0-15 Melo colpisce quasi di rabbia, per qualche motivo ignoto, lo smash a seguire il servizio. Il risultato è che finisce appena largo. 5-5 Larga la risposta di Melo in allungo, tiene un ottimo game Vavassori praticamente senza far giocare gli altri (e risparmiando energie a Bolelli). 40-0 E arriva anche l'ace al centro di Vavassori. 30-0 CHE COLPO! Vavassori sul lob alto in risposta di Melo gioca, anzi arpiona, la palla e ricava uno smash sulla riga! 15-0 Prima esterna di Vavassori che Zverev non controlla. 4-5 MeloZverev, il tedesco semplicemente non fa giocare nessuno in questo caso.

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming - Scopri dove seguire in diretta TV e streaming il match tra Bolelli, Vavassori, Melo e Zverev all'ATP Halle 2025! Simone Bolelli e Andrea Vavassori, desiderosi di riscatto dopo una stagione sulla terra battuta, si preparano a sfidare i forti avversari sul campo in questa entusiasmante tappa sull’erba.

