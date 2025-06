LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev 7-6 2-3 ATP Halle 2025 in DIRETTA | break sfiorato nel quinto game

3-3 Game fulmineo tenuto da Vavassori. 40-0 Chiude facilmente sopra la rete Bolelli. 30-0 Di nuovo ace di Vavassori. 15-0 Torna a servire Vavassori e lo fa con un ace. 2-3 MeloZverev, bella volée di dritto del brasiliano sulla risposta di Vavassori, Bolelli non riesce a partire. 40-40 DECIDING POINT: si sposta Bolelli dal lato destro, ne approfitta Zverev che piazza il dritto dal centro a campo aperto. 30-40 UNA (+1) PALLA BREAK BOLELLIVAVASSORI! Gran volée di rovescio di Andrea! 30-30 Lob in risposta di Vavassori che Melo controlla male, Bolelli gli spedisce addosso un dritto violentissimo: chance azzurra! 30-15 In rete il recupero di Melo quasi disperato con i due azzurri che avevano preso campo.

